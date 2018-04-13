В России будет реализована Лунная программа

Президент России Владимир Путин подтвердил планы России по реализации Лунной программы, сообщает ТАСС.

«Да, — сказал он, отвечая на вопрос космонавтов во время посещения павильона „Космос“ на ВДНХ, полетим ли на Луну? — Вы знаете, что программа рассчитана до 2030 года. Сверхтяжелой ракете, которая должна быть использована для работы по Луне. Так что, здесь сомнений нет, будем активно работать, будем эту программу осуществлять».

Напоминаем, с помощью разработки новосибирских учёных космонавты будут учиться проводить фотосессии с орбиты, а в будущем, возможно, и снимать из космоса Луну.