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В России будет реализована Лунная программа

 13 апреля, 00:10
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В России будет реализована Лунная программа
Фото с сайта pixabay.com

Президент России Владимир Путин подтвердил планы России по реализации Лунной программы, сообщает ТАСС.

«Да, — сказал он, отвечая на вопрос космонавтов во время посещения павильона „Космос“ на ВДНХ, полетим ли на Луну? — Вы знаете, что программа рассчитана до 2030 года. Сверхтяжелой ракете, которая должна быть использована для работы по Луне. Так что, здесь сомнений нет, будем активно работать, будем эту программу осуществлять».

Напоминаем, с помощью разработки новосибирских учёных космонавты будут учиться проводить фотосессии с орбиты, а в будущем, возможно, и снимать из космоса Луну.

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