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Девять соток земли внимательному слушателю подарит Радио Дача

 14 апреля, 10:10
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Девять соток земли внимательному слушателю подарит Радио Дача
фото предоставили организаторы конкурса

На новосибирском Радио Дача стартовал проект «Великолепная девятка», где каждый слушатель может выиграть землю в дачном посёлке.

Радио Дача Новосибирск подарит победителю проекта «Великолепная девятка» девять соток земли в дачном посёлке Рыбачий.

Для этого необходимо по будням с 9 апреля по 31 мая следить за эфиром, запоминать музыкальный вопрос ведущего и дозвониться первым с правильным ответом на автоответчик по номеру 362 — 07 — 80. Победитель получит в подарок полтора килограмма печенья от сладкого спонсора проекта — Лихачёвского кондитерского комбината и станет финалистом.

«Также у него появится право привести на финал до девяти друзей и близких, причём обладателем дачного участка может стать любой член команды! Главный приз — девять соток в посёлке Рыбачьем — будет разыгран 10 июня в Центральном парке», — рассказали в редакции Радио Дача.

Генеральный партнёр проекта — санаторий для всей семьи в Белокурихе «Родник Алтая».

Обращаем внимание, что детям запрещено участвовать в конкурсе.

Напомним, в октябре 2017 года Радио Дача разыгрывало среди новосибирцев путёвки в дом отдыха.

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