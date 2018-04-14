ДТП со смертельным исходом произошло на автодороге под Новосибирском

В результате столкновения «КамАЗа» и «Вольво» в Новосибирской области погибли водитель иномарки и проезжавший мимо велосипедист.

14 апреля в 10:50 в Болотнинском районе на 145 километре автодороги Р-255 произошло серьёзное столкновение двух грузовых автомобилей «Вольво» и «КамАЗ». Машины двигались в попутном направлении.



Затем «КамАЗ» совершил наезд на велосипедиста, двигавшегося по обочине. В результате ДТП погибли водитель «Вольво» и мужчина на велосипеде.



«В настоящее время на месте происшествия работают инспекторы ГИБДД, которые выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают личности погибших», — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.



Напомним, в апреле вынесли приговор водителю за смерть двух школьниц и одного мужчины в ДТП в Новосибирской области.