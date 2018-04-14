ДТП со смертельным исходом произошло на автодороге под Новосибирском
14 апреля, 16:11
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В результате столкновения «КамАЗа» и «Вольво» в Новосибирской области погибли водитель иномарки и проезжавший мимо велосипедист.
14 апреля в 10:50 в Болотнинском районе на 145 километре автодороги Р-255 произошло серьёзное столкновение двух грузовых автомобилей «Вольво» и «КамАЗ». Машины двигались в попутном направлении.
Затем «КамАЗ» совершил наезд на велосипедиста, двигавшегося по обочине. В результате ДТП погибли водитель «Вольво» и мужчина на велосипеде.
«В настоящее время на месте происшествия работают инспекторы ГИБДД, которые выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают личности погибших», — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Напомним, в апреле вынесли приговор водителю за смерть двух школьниц и одного мужчины в ДТП в Новосибирской области.