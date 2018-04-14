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Новосибирцы могут написать Тотальный диктант в режиме онлайн

 14 апреля, 14:17
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Новосибирцы могут написать Тотальный диктант в режиме онлайн
фото с сайта pixabay.com

Все части текста Тотального диктанта можно написать онлайн: организаторы будут вести трансляцию с шести площадок диктанта из трёх часовых зон, ошибки в тексте проверит специальный алгоритм.

Трансляции Тотального диктанта доступны посетителям сайта totaldict.ru 14 апреля в 11:00, 15:00 и 18:00.

Первым стал эфир из Владивостока в 11:00. Он шёл с главной площадки проекта в Дальневосточном федеральном университете. Текст для участников читала автор диктанта Гузель Яхина.

В 15:00 эстафету трансляций подхватит столица Сибири. На родине проекта, в Новосибирском государственном университете, текст диктанта прочтёт голосовой помощник Яндекса Алиса. Это первый голосовой помощник, которому доверили почётную роль диктатора.

Сразу четыре диктовки можно посмотреть в 18:00 в эфирах из трёх городов:

1. из Центра русской культуры в Таллине под диктовку Виктора Сухорукова;

2. из РГПУ им. А. И. Герцена в Санкт-Петербурге, где трансляцию проведёт Светлана Сурганова;

3. в НИТУ МИСиС в Москве диктовать будет Леонид Ярмольник;

4. в столичном РЭУ им. Г. В. Плеханова диктант проведёт певица Зара.

«Каждый год мы увеличиваем количество трансляций и приглашаем на них всё больше и больше популярных чтецов из разных сфер жизни, чтобы наши участники могли не только проверить свою грамотность, но и встретиться с любимым музыкантом, ведущим, актёром. И для каждого участника онлайн-диктант — это уникальная возможность написать все три части текста, что невозможно сделать на офлайн-площадках», — сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец на сайте Тотального диктанта.

Писать диктант онлайн можно в специальной форме на сайте диктанта. Автоматическая проверка текста осуществляется на основе разработок веб-сервиса проверки правописания «Орфограммка» и технологий электронных диктантов.

Алгоритм автоматической проверки максимально приближён к проверке филологами и предусматривает различные допустимые варианты написания слов и расстановки знаков препинания.

Напомним, 10 апреля стало известно, что Тотальный диктант в Новосибирской области прочтут для слабослышащих.

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