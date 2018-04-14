1 балла
-1 °C
Курс ЦБ:
61,43
75,75

Корпорация Boeing следит за ситуацией с контрсанкциями РФ против США

 14 апреля, 03:59
подходящие темы
Корпорация Boeing следит за ситуацией с контрсанкциями РФ против США
Фото с сайта pixabay.com

Корпорация Boeing следит за ситуацией с законопроектом о контрсанкциях РФ против США и оценивает его возможное влияние на бизнес в России. Об этом ТАСС сообщил представитель российского офиса корпорации.

Крупнейший в мире производитель титана — корпорация «ВСМПО-Ависма» опасается, что существует ограничение на поставку титана в США, где основным потребителем является корпорация Boeing, могут повлечь нарушение кооперативных связей и бизнес-обязательств, а, следовательно, могут надолго вытеснить компанию с динамично развивающегося титанового рынка, сообщили ТАСС в компании. "Нарушение кооперативных связей, не выполненные бизнес-обязательства могут надолго, если не навсегда, вырвать нашу компанию из динамично развивающегося титанового рынка. Кроме того, в уральском регионе более 20 тысяч сотрудников окажутся в кризисной ситуации. Поэтому мы надеемся на мудрость и дальновидность российских законодателей, которые, по нашему убеждению, не могут принять решение.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 11 апреля, 10:51 • статья

Биржи в пике

Акции российских компаний стремительно дешевеют на фондовом рынке. Насколько серьезна ситуация и какие меры примут власти — в обзоре Сиб.фм
 6 апреля, 11:49 • статья

Беспощадный сбор

Государство снова преподнесло сюрприз автолюбителям и автодилерам, подняв утилизационный сбор на авто. Насколько подорожали «японки», читайте в материале Сиб.фм.

Беспрецедентное право

 21 февраля, 12:20 • колонка
Виталий Ветров
управляющий юридической компанией
самое популярное
 1 апреля, 16:23 • новость

Мать разбившейся на Ан-148 девушки из Новосибирска не может похоронить дочь

Мама Дарьи Толмасовой из Новосибирска, погибшей в результате крушения самолёта Ан-148, пожаловалась на работу экспертов, из-за которых не может забрать тело дочери.
 31 марта, 08:47 • интервью

Не умею изображать эмоции

Участнице телепроекта «Холостяк» на ТНТ Снежане Янченко очень легко даётся учёба в университете и работа в индустрии красоты, осталось только покорить сердце Егора Крида.
 1 апреля, 03:40 • новость

Рекордный снегопад на Алтае может привести к катастрофе

В ночь на 31 марта в районах Алтайского края, где ещё на днях справлялись с паводком, теперь лежит огромный слой снега. Тем временем потепление прогнозируют уже в ближайшие дни, а значит, новых подтоплений не избежать, сообщает «ПОЛИТСИБРУ»
 11 апреля, 17:31 • новость

В соцсетях обвинили правительство НСО в публикациях компромата на Локтя

В интернете разгорелся скандал: в группе, критикующей мэра Новосибирска Анатолия Локтя, опубликовали запись из здания правительства региона.
 9 апреля, 10:42 • новость

«Совопад» начался в Новосибирской области и Алтайском крае

Совы начали падать в Сибири позже обычного: два случая специалисты зафиксировали в Барнауле и Бердске.
 12 апреля, 17:24 • новость

В пятницу 13-го в Новосибирске станет жарче обычного

Сильный порывистый ветер, гололёд, снег — такова картина ближайших суровых весенних дней в Новосибирске.