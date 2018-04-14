Корпорация Boeing следит за ситуацией с контрсанкциями РФ против США

Корпорация Boeing следит за ситуацией с законопроектом о контрсанкциях РФ против США и оценивает его возможное влияние на бизнес в России. Об этом ТАСС сообщил представитель российского офиса корпорации.

Крупнейший в мире производитель титана — корпорация «ВСМПО-Ависма» опасается, что существует ограничение на поставку титана в США, где основным потребителем является корпорация Boeing, могут повлечь нарушение кооперативных связей и бизнес-обязательств, а, следовательно, могут надолго вытеснить компанию с динамично развивающегося титанового рынка, сообщили ТАСС в компании. "Нарушение кооперативных связей, не выполненные бизнес-обязательства могут надолго, если не навсегда, вырвать нашу компанию из динамично развивающегося титанового рынка. Кроме того, в уральском регионе более 20 тысяч сотрудников окажутся в кризисной ситуации. Поэтому мы надеемся на мудрость и дальновидность российских законодателей, которые, по нашему убеждению, не могут принять решение.