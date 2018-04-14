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Рекордный спуск людей в купальниках совершили сибиряки в Шерегеше

 14 апреля, 15:51
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Рекордный спуск людей в купальниках совершили сибиряки в Шерегеше
фото из группы «GRELKA FEST | ШЕРЕГЕШ»

В рамках известного ежегодного Grelka Fest более полутора тысяч людей в плавках и бикини спустились с горы в бассейн.

14 апреля во время традиционного для Шерегеша уикенда Grelka Fest сотни людей установили рекорд самого массового в России спуска людей в купальниках. Принять участие в данной акции мог любой желающий, прошедший регистрацию. Условий было немного: открытый купальник или бикини для девушек и короткие шорты для парней и любой по вкусу девайс для спуска (лыжи, сноуборд и так далее). Задача была довольно проста — спуститься с Зелёной горы и «плюхнуться в бассейн».

«Второй год подряд на Grelka Fest в Геше. Здесь, правда, весело и жарко. В купальниках спустились, побили российский рекорд (около 2000), теперь можно в костюме покататься. Снега много, музыки и драйва ещё больше!», — поделилась своими впечатлениями у себя на странице в «ВКонтакте» участница фестиваля.

После награждения участников спуска на фестивале пройдёт Холи, выборы «Мисс Шерегеш 2018», выступление Найка Борзова и концерт группы Ленинград.

Напомним, в ноябре 2017 новосибирская спортсменка подняла 378,5 кг и побила мировой рекорд на кубке России.

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