Рекордный спуск людей в купальниках совершили сибиряки в Шерегеше

В рамках известного ежегодного Grelka Fest более полутора тысяч людей в плавках и бикини спустились с горы в бассейн.

14 апреля во время традиционного для Шерегеша уикенда Grelka Fest сотни людей установили рекорд самого массового в России спуска людей в купальниках. Принять участие в данной акции мог любой желающий, прошедший регистрацию. Условий было немного: открытый купальник или бикини для девушек и короткие шорты для парней и любой по вкусу девайс для спуска (лыжи, сноуборд и так далее). Задача была довольно проста — спуститься с Зелёной горы и «плюхнуться в бассейн».

«Второй год подряд на Grelka Fest в Геше. Здесь, правда, весело и жарко. В купальниках спустились, побили российский рекорд (около 2000), теперь можно в костюме покататься. Снега много, музыки и драйва ещё больше!», — поделилась своими впечатлениями у себя на странице в «ВКонтакте» участница фестиваля.

После награждения участников спуска на фестивале пройдёт Холи, выборы «Мисс Шерегеш 2018», выступление Найка Борзова и концерт группы Ленинград.

Напомним, в ноябре 2017 новосибирская спортсменка подняла 378,5 кг и побила мировой рекорд на кубке России.