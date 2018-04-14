Скончался американский режиссер Милош Форман

Американский режиссер чешского происхождения Милош Форман скончался в пятницу, 13 апреля, сообщает ТАСС.

Американский режиссер чешского происхождения Милош Форман, обладатель двух премий «Оскар» за лучший фильм года, скончался в пятницу, 13 апреля, в возрасте 86 лет после непродолжительной болезни, сообщило чешское телевидение. Форман начал свою режиссерскую карьеру в Чехословакии, после подавления движения «Пражской весны» 1968 года режиссер эмигрировал в США. Там он снял два фильма, которые стали обладателями «Оскара» в главной категории «лучший фильм года» — «Пролетая над гнездом кукушки» (1975 г., пять премий «Оскар») и «Амадей» (1984 г., восемь премий «Оскар»).

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