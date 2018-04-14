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Скончался американский режиссер Милош Форман

 14 апреля, 23:04
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Скончался американский режиссер Милош Форман
Фото с сайта pixabay.com

Американский режиссер чешского происхождения Милош Форман скончался в пятницу, 13 апреля, сообщает ТАСС.

Американский режиссер чешского происхождения Милош Форман, обладатель двух премий «Оскар» за лучший фильм года, скончался в пятницу, 13 апреля, в возрасте 86 лет после непродолжительной болезни, сообщило чешское телевидение. Форман начал свою режиссерскую карьеру в Чехословакии, после подавления движения «Пражской весны» 1968 года режиссер эмигрировал в США. Там он снял два фильма, которые стали обладателями «Оскара» в главной категории «лучший фильм года» — «Пролетая над гнездом кукушки» (1975 г., пять премий «Оскар») и «Амадей» (1984 г., восемь премий «Оскар»).

Напомним, скоро на дорогах Новосибирска начнутся съёмки фильма о случайной встрече и приключениях двух повзрослевших одноклассников.

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