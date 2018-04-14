Свыше 100 нарушений нашли при строительстве новосибирских зданий

Самое распространённое нарушение среди строителей Новосибирской области — это несоблюдение требований к работе и применению материалов.

В отношении строящихся зданий инспекция госстройнадзора Новосибирской области вынесла 119 постановлений по различным статьям административного кодекса в первом квартале 2018 года. Заместитель начальника инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области Валерий Гноевой рассказал о качестве и безопасности строительства в регионе.



«Самое распространённое нарушение — это несоблюдение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов, изделий. Таких постановлений вынесено 89. За самовольное строительство вынесено 24 постановления, за самовольную эксплуатацию — 11», — передала слова Валерия Гноевого пресс-служба правительства Новосибирской области.



По предварительным данным в регионе за первый квартал 2018 года ввели в эксплуатацию 324 тысячи 815 квадратных метров жилья. Это 3 100 квартир. В частности, в Новосибирске сдано 94 тысяч квадратных метров — 1 271 квартира.



Напомним, в апреле врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников распорядился, чтобы земли под строительство социально значимых объектов и инфраструктуры можно было бронировать.