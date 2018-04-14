5 баллов
+5 °C
Курс ЦБ:
61,43
75,75

Свыше 100 нарушений нашли при строительстве новосибирских зданий

 14 апреля, 13:23
были упомянуты
подходящие темы
Свыше 100 нарушений нашли при строительстве новосибирских зданий
фото с сайта pixabay.com

Самое распространённое нарушение среди строителей Новосибирской области — это несоблюдение требований к работе и применению материалов.

В отношении строящихся зданий инспекция госстройнадзора Новосибирской области вынесла 119 постановлений по различным статьям административного кодекса в первом квартале 2018 года. Заместитель начальника инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области Валерий Гноевой рассказал о качестве и безопасности строительства в регионе.

«Самое распространённое нарушение — это несоблюдение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов, изделий. Таких постановлений вынесено 89. За самовольное строительство вынесено 24 постановления, за самовольную эксплуатацию — 11», — передала слова Валерия Гноевого пресс-служба правительства Новосибирской области.

По предварительным данным в регионе за первый квартал 2018 года ввели в эксплуатацию 324 тысячи 815 квадратных метров жилья. Это 3 100 квартир. В частности, в Новосибирске сдано 94 тысяч квадратных метров — 1 271 квартира.

Напомним, в апреле врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников распорядился, чтобы земли под строительство социально значимых объектов и инфраструктуры можно было бронировать.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 27 февраля, 10:29 • репортаж

Ешьте больше, живите дольше

Как депутаты Новосибирска хотят сделать школьников сытыми, а детей-сирот — обогретыми: две важные задачи социальной политики на 2018 год.
 21 февраля, 18:45 • репортаж

Жильё моё

Традиционный профильный саммит риелторов и застройщиков прошёл в Новосибирске в конце февраля. Рынку, по его итогам, не хватает земли, а девелоперы будут вынуждены строить жильё большей площади. Корреспондент Сиб.фм пересказывает основные положения саммита.
 12 февраля, 11:07 • интервью

Не инвестировать, но решать проблемы

1 июля 2018 года вступит в силу новый закон о долевом строительстве, и в настоящее время застройщики массово пытаются получить разрешение на строительство, чтобы успеть до грядущих перемен. Директор по продажам компании «ДСК КПД-Газстрой» в нашем интервью анализирует состояние рынка и рассуждает о мерах поддержки застройщиков.
самое популярное
 1 апреля, 16:23 • новость

Мать разбившейся на Ан-148 девушки из Новосибирска не может похоронить дочь

Мама Дарьи Толмасовой из Новосибирска, погибшей в результате крушения самолёта Ан-148, пожаловалась на работу экспертов, из-за которых не может забрать тело дочери.
 1 апреля, 03:40 • новость

Рекордный снегопад на Алтае может привести к катастрофе

В ночь на 31 марта в районах Алтайского края, где ещё на днях справлялись с паводком, теперь лежит огромный слой снега. Тем временем потепление прогнозируют уже в ближайшие дни, а значит, новых подтоплений не избежать, сообщает «ПОЛИТСИБРУ»
 11 апреля, 17:31 • новость

В соцсетях обвинили правительство НСО в публикациях компромата на Локтя

В интернете разгорелся скандал: в группе, критикующей мэра Новосибирска Анатолия Локтя, опубликовали запись из здания правительства региона.
 9 апреля, 10:42 • новость

«Совопад» начался в Новосибирской области и Алтайском крае

Совы начали падать в Сибири позже обычного: два случая специалисты зафиксировали в Барнауле и Бердске.
 12 апреля, 17:24 • новость

В пятницу 13-го в Новосибирске станет жарче обычного

Сильный порывистый ветер, гололёд, снег — такова картина ближайших суровых весенних дней в Новосибирске.
 1 апреля, 13:45 • новость

Легендарный новосибирский трамвай № 13 попал в ДТП в День смеха

Известный своим умением попадать в различные происшествия новосибирский 13-й трамвай столкнулся с иномаркой 1 апреля - к счастью, обошлось без пострадавших.