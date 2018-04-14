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В Омской области возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты

 14 апреля, 00:16
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В Омской области возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты
Фото с сайта pixabay.com

Прокуратура Седельниковского района Омской области проверила исполнение трудового законодательства ЗАО «Дорожно-строительная передвижная механизированная колонна «Седельниковская» в части своевременности оплаты труда, сообщает Генпрокуратура РФ.

Установлено, что перед 64 работниками предприятия имеется задолженность по заработной плате за период ноябрь-декабрь 2017 года в размере, превышающем 1,6 млн. рублей.

Кроме того, в январе 2018 года организация не в полном объеме исполнила обязанность по своевременной и полной оплате труда работников.

Общая задолженность составила более 2,4 млн. рублей.

Для восстановления прав граждан прокуратура в интересах работников предъявила в суд заявления о взыскании просроченной задолженности по оплате труда, которые рассмотрены и удовлетворены.

За невыплату в установленный срок заработной платы по постановлению прокурора директор предприятия признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ. Назначено наказание в виде штрафа.

С целью устранения нарушений закона руководителю организации внесено представление.

Кроме того, по направленным прокуратурой в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ результатам проверки органом предварительного расследования возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

В настоящее время ведется расследование, ход которого поставлен прокуратурой на контроль.

Только после вмешательства прокуратуры работникам выплачена зарплата в размере свыше 1 млн. рублей.

Ситуация с окончательным погашением задолженности по заработной плате перед работниками ЗАО «ДСПМК «Седельниковская» находится на особом контроле прокуратуры.

Напомним, председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Аман Тулеев обратился в прокуратуру региона по вопросу защиты чести и достоинства.

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