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Жителю Новосибирска вынесли приговор за смерть двух школьниц в ДТП

 14 апреля, 13:11
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Жителю Новосибирска вынесли приговор за смерть двух школьниц в ДТП
фото с сайта shutterstock.com

По словам очевидцев, две 14-летние девочки поехали с пьяными мужчинами показывать им дорогу к озеру, однако по дороге водитель не смог справиться с управлением.

Краснозёрский районный суд Новосибирской области вынес обвинительный приговор 57-летнему Андрею Харьковскому. Подсудимого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Как сообщал очевидец в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», в тот роковой день, 23 июля 2017 года, девочки играли на берегу местного пляжа в волейбол, когда к ним подошёл мужчина и попросил показать дорогу до солёного озера.

«Две школьницы согласились поехать с незнакомцами вместе, до поездки сходив с ними в магазин, где мужчины взяли себе алкогольные напитки», — рассказал свидетель случившегося.

Далее, как установил суд, Андрей Харьковский в состоянии алкогольного опьянения сел за руль исправного авто «Мазда Капелла Вагон», в салоне которого помимо него находились три пассажира, двое из которых были те несовершеннолетние девочки.

Около 19:40, двигаясь по трассе автодороги рабочий посёлок Краснозёрское — село Колыбелька со скоростью около 90 км/ч, обвиняемый не справился с управлением автомобилем и допустил его опрокидывание.

«Своими действиями он по неосторожности причинил троим пассажирам автомобиля телесные повреждения различной степени тяжести, которые повлекли их смерть. Суд приговорил Харьковского к пяти годам и девяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также лишил его права управления транспортными средствами сроком на три года», — сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

На данный момент приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в апреле мужчина погиб в ДТП с «ГАЗелью» на федеральной трассе в Новосибирской области.

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