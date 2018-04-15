Локоть запросил у Травникова еще почти треть миллиарда на дороги

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что обратился к врио губернатора региона Андрею Травникову с просьбой выделить дополнительно 300 млн рублей на ремонт дорожного покрытия в областном центре. Чиновник сделал заявление на встрече с руководителями дорожных служб 13 апреля 2018 года.

«Средств, выделенных по муниципальной программе, нам недостаточно, чтобы не снижать те объемы ремонта, которых добились в прошлом году, — отметил мэр Новосибирска. — Я подписал обращение к врио губернатора Новосибирской области с просьбой выделить городу еще 300 млн рублей, чтобы вести ремонтные работы не только по программе БКД, но и в более широком масштабе. Только тогда мы будем приближаться к нормативному состоянию всего дорожного покрытия в Новосибирске».

Анатолий Локоть подчеркнул, что текущий ремонт будет проводиться и на тех участках, где в этом году будет реализован проект «Безопасные и качественные дороги». В частности, ямы будут заделаны на Димитровском мосту, который позже будет полностью капитально реконструирован по федеральной программе.

По словам заместителя начальника департамента — начальника главного управления благоустройства и озеленения мэрии Юрия Сердюка, силами подрядных организаций в 2018 году будут выполнены работы по текущему (ямочному) ремонту на площади более 30 тысяч квадратных метров. На эти цели выделено 25 миллионов рублей.

Такая же сумма направлена в дорожно-эксплуатационные учреждения города, которые также будут вести ремонтные работы. К асфальтированию городских магистралей дорожники приступили 6 апреля. На данный момент отремонтировано более 3 тысяч квадратных метров, что составляет 12,7 % от плана. Ремонт затронул улицы Ипподромскую, Трикотажную, Жуковского, Кедровую, Бердское шоссе. Завершить основной объем работ подрядчики должны к 8 мая.

Добавим, что самая известная дорожная яма, которая по мнению новосибирцев стала символом качества ремонта дорожного полотна в областном центре, недавно обзавелась памятной вывеской.