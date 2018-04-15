В Новосибирске, возможно началась история маленькой Золушки; в правительстве региона новые назначения, а в его недрах, возможно, собирают компромат на градоначальника Анатолия Локтя. Мы собрали самые важные события с 9 по 14 апреля по версии Сиб.фм.

НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА

Понедельник, 9 апреля. Следователи, органы опеки и общественники всю неделю проверяли и обсуждали видео, снятое пациентом Детской городской больницы № 4 на минувших выходных. Медицинский беспредел на кадрах учреждению с рук не сошёл. Следователи возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с детьми. А вот восьмимесячная девочка, ставшая жертвой издевательств медработника, осталась одна — от неё отказалась мама. Впрочем, есть надежда, что для ребёнка эта история обернётся удачей — малышку готовы удочерить несколько семей.

ЛЮБИТЬ И ЖАЛОВАТЬ

Вторник, 10 апреля. В правящих рядах Новосибирской области пополнения и перестановки. После того, как свои посты покинули врио министра энергетики и ЖКХ и врио министра сельского хозяйства. На эти посты глава региона Андрей Травников назначил Дениса Архипова и Евгения Лещенко. Сложно найти заместителя губернатора по развитию сельских территорий, так что вакансия открыта.

НЕОЖИДАННО

Среда, 11 апреля. Есть в соцсети «ВКонтакте» такая группа «Части тела» — выводит на чистую воду путём публикации всякого рода компромата мэра Новосибирска Анатолия Локтя. 11 апреля паблик в очередной раз заблокировали, однако Юрист и общественник Евгений Митрофанов зорким глазом углядел неудалённые геоданные. Посему выходило, что разоблачительные посты публиковали из здания регионального правительства. В интернете скандал...

В ГОСТИ ЗАХОДИЛА

Четверг, 12 апреля. Житель Новосибирска впустил в свою квартиру погостить 21-летнюю кареглазую блондинку и лишился ноутбука с экшн-камерой. Девушку с татуировкой скорпиона ищет полиция, чтобы вернуть добро гостеприимному мужчине. Красота — воистину оружие.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить в МВД по телефонам: 232-15-79, 232-15-69, 232-16-02. Конфиденциальность гарантируется.

ЗАСЛУЖЕННАЯ ЯМА

Пятница, 13 апреля. Яма на Котовского получила свою первую награду и особый статус — символ качества ремонта дорог Новосибирска. Награждением закончилось её традиционное триумфальное возвращение по весне. Интрига сохранится до следующего сезона.

СПУСКА НЕ БУДЕТ

Суббота, 14 апреля. «Зимняя вишня» стала детонатором проверок МЧС, прокуратуры и других надзорных органов. Проверяют торговые центры, клубы и прочие места, где бывает много людей. Плюс дома. В отношении строящихся зданий инспекция госстройнадзора Новосибирской области вынесла 119 постановлений по различным статьям административного кодекса в первом квартале 2018 года. В том числе за самовольное строительство вынесено 24 постановления, за самовольную эксплуатацию — 11.