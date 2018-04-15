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Новосибирская Епархия РПЦ хочет отобрать у мэрии дом

 15 апреля, 10:09
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Новосибирская Епархия РПЦ хочет отобрать у мэрии дом
фото с сайта pixabay.com.

Новосибирская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) чрез суд пытается получить в собственность жилое здание площадью 237,5 квадратных метров в Новосибирске.

Информация об этом опубликована на официальном сайте арбитража региона. Здание находится в Заельцовском районе по адресу ул. Олега Кошевого, 1.

Исковое заявление в Арбитражный суд Новосибирской области было подано 11 января 2018 года, но оставлено без движения из-за нарушений законодательства. Епархия не предоставила в арбитраж уведомление о вручении мэрии копии искового заявления.

Предварительное рассмотрение дела состоится в понедельник, 16 апреля 2018 года. По данным информационной системы 2ГИС под данному адресу находится частный дом. В непосредственной близости на ул. Жуковского расположен православный богословский институт.

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