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Победительницей конкурса «Мисс Россия» стала Юлия Полячихина

 15 апреля, 23:18
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Победительницей конкурса «Мисс Россия» стала Юлия Полячихина
Фото с сайта pixabay.com

Победительницей национального конкурса «Мисс Россия» в этом году стала представительниц Республики Чувашия Юлия Полячихина, сообщает ТАСС.

Она учится в Чувашском государственном университете на факультете журналистики. В свободное время увлекается фитнесс-аэробикой, а после завершения конкурса планирует заняться саморазвитием в области индустрии красоты.

Напомним, девять соток земли внимательному слушателю подарит Радио Дача победителю в проекте «Великолепная девятка».

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