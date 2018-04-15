Победительницей конкурса «Мисс Россия» стала Юлия Полячихина
15 апреля, 23:18
Фото с сайта pixabay.com
Победительницей национального конкурса «Мисс Россия» в этом году стала представительниц Республики Чувашия Юлия Полячихина, сообщает ТАСС.
Она учится в Чувашском государственном университете на факультете журналистики. В свободное время увлекается фитнесс-аэробикой, а после завершения конкурса планирует заняться саморазвитием в области индустрии красоты.
Напомним, девять соток земли внимательному слушателю подарит Радио Дача победителю в проекте «Великолепная девятка».