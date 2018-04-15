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Путин поручил ужесточить ответственность за нападения на медиков

 15 апреля, 02:48
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Путин поручил ужесточить ответственность за нападения на медиков
Фото с сайта pixabay.com

Президент России Владимир Путин поручил правительству ужесточить ответственность за нападения на медиков во время исполнения ими профессиональных обязанностей, сообщает ТАСС.

Соответствующее распоряжение содержится в перечне поручений, составленных по итогам встречи главы государства с работниками сферы здравоохранения 16 марта в Санкт-Петербурге.

Путин поручил главе Минздрава Веронике Скворцовой совместно с региональными властями провести работу по разъяснению необходимости проведения вакцинации, особенно от инфекционных заболеваний. Поручение опубликовано на сайте Кремля. Соответствующий доклад необходимо представить до 1 ноября 2018 года.

Напомним, врач-мошенник заработал на новосибирцах почти 1 млн рублей.

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