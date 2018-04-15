Путин поручил ужесточить ответственность за нападения на медиков

Президент России Владимир Путин поручил правительству ужесточить ответственность за нападения на медиков во время исполнения ими профессиональных обязанностей, сообщает ТАСС.

Соответствующее распоряжение содержится в перечне поручений, составленных по итогам встречи главы государства с работниками сферы здравоохранения 16 марта в Санкт-Петербурге.

Путин поручил главе Минздрава Веронике Скворцовой совместно с региональными властями провести работу по разъяснению необходимости проведения вакцинации, особенно от инфекционных заболеваний. Поручение опубликовано на сайте Кремля. Соответствующий доклад необходимо представить до 1 ноября 2018 года.

Напомним, врач-мошенник заработал на новосибирцах почти 1 млн рублей.