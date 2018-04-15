Ракетный удар по Сирии был нанесен 14 апреля с 03:42 мск до 05:10 мск

По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск.

Союзники выпустили 103 крылатые ракеты, 71 из них сбили на подлете к целям сирийские средства ПВО. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химоружия в сирийском городе Дума. По некоторым данным, атаке подверглось порядка 10 объектов, однако сирийское информагентство САНА эту информацию не подтвердило.