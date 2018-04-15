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Травников показал Дворковичу будущий мост

 15 апреля, 09:02
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Травников показал Дворковичу будущий мост
четвёртый мост через обь, эскизы компании «мостовик»

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников представил участникам правительственной комиссии проект строительства и эксплуатации на платной основе моста через Обь в створе улицы Ипподромской областного центра.

Заседание комиссии прошло под председательством заместителя председателя Правительства РФ Аркадия Дворковича 13 апреля 2018 года.

По словам Травникова, комиссия в очередной раз отметила: проект строительства четвёртого моста через реку Обь в Новосибирске имеет максимальную готовность по финансированию. В ходе комиссии были даны поручения подготовить предложения по финансированию уже в 2018 году.

«Безусловно, Правительство Российской Федерации будет еще определять сумму, которую возможно выделить в течение исполнения бюджета 2018 года, но такая уверенность уже есть», — приводит цитату Травникова официальный сайт правительства региона.

Врио губернатора отметил, что в бюджете Новосибирской области на 2018 год необходимая сумма средств зарезервирована. Ведутся работы по определению земельных участков, недвижимости, которые попадают в зону строительства. На некоторых участках были выявлены признаки наличия археологических памятников, поэтому сейчас запускается процедура археологических изысканий, чтобы успеть выполнить работы по сохранению памятников до начала строительства.

Напомним, что соглашение о строительстве четвёртого моста в Новосибирске было подписано в Москве в декабре 2017 года.

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