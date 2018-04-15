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Туристы снова завезли корь в Сибирь

 15 апреля, 12:32
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Туристы снова завезли корь в Сибирь
фото с сайта pixabay.com

В апреле текущего года в Барнауле зарегистрировано три случая кори, подтвержденных лабораторно. Источником инфекции явился житель Барнаула, выезжавший на отдых за границу. Случаи заболевания регистрируются, преимущественно, среди непривитых детей до года, сообщает региональный Роспотребнадзор.

В 2017 году в Алтайском крае также был зарегистрирован случай заболевания корью у ребёнка, выезжавшего на отдых с родителями в Турцию.

Вспышечная заболеваемость корью в регионе регистрировалась в 2015 году, когда заболело более 100 человек, было привито по эпидемическим показаниям около 21 тыс. человек.

Наиболее доступным и эффективным методом профилактики кори является вакцинация. Отсутствие прививок даже у незначительной части населения может способствовать распространению инфекции. Корь — высококонтагиозная инфекция, т.е. при контакте с больным заболевают практически все непривитые и не болевшие люди любого возраста, напоминают в ведомстве.

Для предотвращения распространения инфекции в крае до 1 мая 2018 года проведут «подчищающую» иммунизацию непривитого населения. Туристов будут информировать об эпидситуации в стране пребывания.

Справка: Корь — это острое инфекционное заболевание с воздушно-капельным путём передачи; характеризуется общей интоксикацией, поражением верхних дыхательных путей, поэтапным высыпанием пятнисто-папулезной сыпи. Инкубационный период (период развития заболевания с момента контакта с больным корью) 9-11 дней, максимальный до 21 дня.

Источник инфекции — больной человек.

Осложнениями могут стать поражение центральной нервной системы (энцефалит, менингоэнцефалит), пневмонии.

Напомним, что в 2017 году родители-антивакцинаторы спровоцировали в Новосибирске вспышку кори.

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