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Тушившего «Зимнюю вишню» пожарного просят отпустить «Офицеры России»

 15 апреля, 10:52
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Тушившего «Зимнюю вишню» пожарного просят отпустить «Офицеры России»
фото из группы «типичный кемерово» в соцсети «вконтакте»

Руководство организации «Офицеры России» просит изменить меру пресечения начальнику караула кемеровской пожарно-спасательной части № 2 Сергею Генину, арестованному по обвинению в халатности при тушении пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.

Об этом ТАСС сообщил член президиума организации «Офицеры России», глава комиссии Общественной палаты РФ по безопасности Антон Цветков.

По его словам, председатель президиума организации Герой России Сергей Липовой опубликовал официальное обращение от имени членов организации.

«В пожаре погибли люди, безусловно, необходимо провести самое тщательное расследование всех обстоятельств для привлечения к ответственности виновных в трагедии. Еще важнее сделать соответствующие выводы и предпринять все необходимые действия для недопущения повторения случившегося», — говорится в обращении.

В тексте отмечается, что организация «не вмешивается в ход следствия, но просит сменить меру пресечения Генину на домашний арест или подписку о невыезде».

«Необходимо обнародовать, в чем конкретно он обвиняется, дать ответы на все вопросы, которые возникают у его коллег по всей стране. При наличии объективных оснований привлечения офицера к ответственности их также нужно обнародовать, и мы просим сделать это», — говорится в обращении Липового.

Сложившаяся ситуация, отмечает он, «подрывает морально-психологический климат в коллективах людей, которые ежедневно сталкиваются с опасностью для жизни и спасают из огня огромное количество взрослых и детей».

Липовой подчеркнул, что некоторые офицеры, имеющие значительный опыт работы в следствии и пожарной охране, готовы внимательно изучить имеющиеся у следствия документы в соответствии с действующим законодательством и дать свою независимую оценку действиям Генина.

Генин обвиняется по ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность»). По ходатайству следствия он заключен под стражу. Следствие считает, что Генин проигнорировал слова очевидца Ананьева (у него в кинозале на четвертом этаже были три дочки), указавшего кратчайший путь к кинозалу, и повел звено в другом направлении, где дверь была заперта. Генину и его подчиненным пришлось вернуться назад, и они беспрепятственно проследовали на четвертый этаж.

Тем самым, полагает следствие, они утратили время, которое могли использовать для спасения и эвакуации людей. В результате халатных действий Генина от отравления продуктами горения, угарным газом и от полученных термических ожогов наступила смерть не менее 37 человек, находившихся в момент пожара на четвертом этаже в кинозале № 2.

Пожар возник в ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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