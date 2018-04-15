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Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Японии

 15 апреля, 01:32
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Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Японии
Фото с сайта pixabay.com

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в японской префектуре Аити острова Хонсю, сообщает ТАСС.

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в японской префектуре Аити острова Хонсю, информация о пострадавших и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась, сообщило национальное метеоуправление Японии. Эпицентр находился на западе префектуры недалеко от города Нисино, очаг залегал на глубине около 10 км. В результате землетрясения произошло временное отключение электроэнергии, что привело к приостановке движения скоростных экспрессов «синкансэн» на линии, соединяющей крупные города Токио, Иокогаму, Нагою, Киото и Осаку.

Напомним, недавно землетрясение напугало жителей Новосибирской области.

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