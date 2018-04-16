Дворкович: падение рубля не страшно экономике РФ

Он подчеркнул, что такой курс изначально был заложен в макроэкономическом прогнозе. Падение рубля произошло на прошлой неделе на фоне введения новых антироссийских санкций со стороны США.

«У нас в макроэкономическом прогнозе, в бюджете заложен курс 64 с самого начала. Этот прогноз был опубликован в прошлом году и он не менялся. Повышение курса с 58-59 рублей до 62-64 не представляет собой что-то критическое, что-то удивительное. Это все укладывается в целом в рамки прогноза. Конечно, являлось следствием определенных событий. Но, как мы увидели по динамике рынка, постепенно приходит в равновесие спрос и предложение, потому что все знают, что не следует ожидать дальнейших резких скачков. Все происходит достаточно плавно», — приводит цитату вице-премьера ТАСС.

Как ранее сообщал Сиб.фм, 9 апреля 2018 года курс евро опустился до уровня 2016 года и составил 74 рубля.