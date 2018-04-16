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Картины Иисуса и Джона Леннона продают по 1 млн рублей на новосибирском «Авито»

 16 апреля, 07:33
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Картины Иисуса и Джона Леннона продают по 1 млн рублей на новосибирском «Авито»
фото с сайта avito.ru

Житель Новосибирска опубликовал в интернете объявления о продаже картин с изображением небезызвестных личностей.

На новосибирском сайте бесплатных объявлений «Авито» продавец Антон выставил на продажу две картины члена союза художников России из Санкт-Петербурга Александра Шевелева. На сайте Галереи современных искусств действительно есть картины данного автора стоимостью порой свыше 1 млн рублей.

Первый товар на «Авито»: картина «Джон Леннон, Нью-Йорк, 1980 год». Работа выполнена маслом на холсте. Высота — 65 сантиметров, ширина — 88. Заявленная Антоном цена: 1 млн рублей.

Во втором объявлении продавец предлагает приобрести картину «Иисус», написанную в 1975 году. Работа выполнена маслом на оргалите — толстом прессованном картоне, применяемом при строительстве.

«В качестве рамки использована рама от винтажного зеркала. Размер: высота — 145 сантиметров, ширина — 81. Состояние видно на фотографии», — написал автор объявления.

Также Антон отметил, что рамки обоих картин нуждаются в ремонте.

Напомним, в апреле на новосибирском «Авито» выставили на продажу бронзовый бюст Владимира Путина.

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