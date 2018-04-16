Холод засядет в Сибири на ближайшие дни

Жителям Новосибирска придётся ещё немного помёрзнуть: настоящая весна, по прогнозам синоптиков, придёт лишь к концу недели.

Арктический воздух движется по Новосибирской и соседней Томской областям на юг — верная примета к понижению температур. По прогнозам синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра, ночные температуры составят −4...+1 градус. В некоторых районах при прояснениях может похолодать до −9 градусов.

На тепло от весеннего солнца больших надежд возлагать тоже не стоит — дневные температуры обещают быть от 0 до +5 градусов, не выше.

«18 и 19 апреля погоду определят области повышенного давления. Несмотря на осадки, ожидается много прояснений в ночные часы, поэтому температура будет −1...-7 градусов, местами до −12 градусов», — рассказала корреспонденту Сиб.фм главный синоптик Западно-сибирского гидрометцентра Анна Лапчик.

Во второй половине недели днём ожидается −1...+6 градусов. А с пятницы возможно уверенное повышение температуры.

Напомним, на прошлой неделе волновые колебания воздуха обернулись для Новосибирской области обильными дождями.

