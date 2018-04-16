Мэр Новосибирска Анатолий Локоть написал Тотальный диктант в Пекине

В субботу, 14 апреля, глава города Анатолий Локоть прилетел в китайскую столицу, чтобы поддержать команду программистов из НГУ, вышедшую в финал Международной студенческой олимпиады по программированию, сообщают «Новосибирские новости»

Такую важную и нужную акцию, как Тотальный диктант, мэр Новосибирска никак не мог пропустить даже в Пекине. Ведь диктант родом из нашего города. За 15 лет существования он вырос из университетского кружка НГУ до мероприятия глобального масштаба, в котором принимают участие жители 1000 городов из 76 стран.

В Китае тоже живёт много любителей писать диктанты на русском языке, и они ежегодно присоединяются к акции.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть написал диктант в русском культурном центре в Пекине.

Напомним, Тотальный диктант новосибирцы могли написать в режиме онлайн.