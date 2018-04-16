На покраску техники для парада Победы израсходуют тонну краски

В Новосибирске на покраску военной техники, задействованной в военном параде, посвященном 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, уйдет более одной тонны краски, сообщает Интерфакс.

«В настоящее время для подготовки техники к проведению праздничных мероприятий, привлечено 36 военнослужащих ремонтного подразделения бригады материального обеспечения ЦВО. На развернутых пунктах проходит техническое обслуживания техники — чистка, покраска, замена технических жидкостей», — говорится в сообщении.

Военная техника на параде будет представлена комплексами С-400, стратегическим ракетным комплексом с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой «Ярс», самоходными артиллерийскими установками 2С23 «Нона-СВК», бронированными автомобилями специального назначения «Тигр-М СпН», бронетранспортерами БТР-82А, пушками МТ-12 «Рапира», 152-мм гаубицами «Мста-Б», боевыми машинами противотанкового ракетного комплекса «Конкурс» и др.