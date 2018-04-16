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На жителя Красноярска завели дело за жестокое избиении четырёхлетней падчерицы

 16 апреля, 16:53
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На жителя Красноярска завели дело за жестокое избиении четырёхлетней падчерицы
фото с сайтов pixabay.com, krk.sledcom.ru

По версии следствия, 20-летний красноярец нанёс четырёхлетней девочке множественные травмы, а мать ребёнка покрывала сожителя.

Красноярский СК возбудил уголовное дело в отношении 20-летнего жителя краевого центра, подозреваемого в совершении престулпения по статье «Истязание малолетнего».

По предварительной версии следствия, с 12 по 13 апреля 2018 года подозреваемый наносил множественные удары шнуром от зарядного устройства и ремнём от мужских брюк своей четырёхлетней падчерице. В итоге он причинил ребёнку множественные ушибы и травмы.

Мать девочки не стала обращаться к врачам и сотрудникам полиции, не желая предавать огласке тот факт, что её сожитель избивает малышку. Женщина попыталась оказать помощь дочери самостоятельно в домашних условиях.

Однако знакомый матери случайно оказался у неё в квартире и увидел избитого ребёнка. Мужчина вызвал полицию.

«Женщина проживала с подозреваемым около двух месяцев в квартире, которую делила совместно со своим бывшим супругом. В настоящее время подозреваемый арестован», — сообщила пресс-служба СК по Красноярскому краю.

Потерпевшая девочка на данный момент находится на стационарном лечении в больнице, её шестилетняя сестра изъята из семьи и помещена в социально-реабилитационный центр.

Напомним, 14 февраля за истязания детей опекунов приговорили к условному сроку.

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