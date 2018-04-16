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Новосибирский музыкальный театр получил две «Золотые Маски»

 16 апреля, 12:37
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Новосибирский музыкальный театр получил две «Золотые Маски»
фото с сайта culturavrn.ru

Новосибирская постановка «Безымянная звезда» привезла из Москвы две национальные театральные премии «Золотая Маска».

15 апреля в Большом театре в Москве состоялась церемония вручения национальной премии «Золотая Маска» по итогам театрального сезона 2016-2017 годов. Спектакль Новосибирского музыкального театра «Безымянная звезда» был удостоен двух премий.

Первая — за лучшую роль второго плана в оперетте-мюзикле Мадмуазели Ку-Ку в исполнении Евгении Огнёвой. Солистка театра является лауреатом всероссийских и международных конкурсов.

Вторая «Золотая маска» была вручена за работу дирижёра в категории оперетта-мюзикл Александру Новикову.

«Безымянная звезда» — это мюзикл о любви в двух действиях. Премьера в Новосибирском музыкальном театре состоялась 25 марта 2017 года.

«Эта грустная, но необыкновенно прекрасная история любви хорошо известна российскому зрителю по фильму, снятому в 70-х годах прошлого века Михаилом Козаковым, с Анастасией Вертинской и Игорем Костолевским в главных ролях. Сама история о чистой и трогательной любви в столь неприглядном и враждебном окружении была словно списана с истории её создания. Один из самых известных румынских драматургов и прозаиков Михаил Себастиан создал её в разгар Второй мировой войны в 1942 году в „коричневом“ Бухаресте. Друзья писателя, один из которых после прочтения воскликнул:

„Эта Песня любви производит впечатление удара молнии! Надо ставить!“, вопреки всему реализовали постановку „Безымянной звезды“, и она с большим успехом шла вплоть до начала бомбардировок Бухареста союзниками», — сообщила пресс-служба Новосибирского музыкального театра.

В столице Сибири трогательную романтическую историю поставили на музыку московского композитора Александра Шевцова.

Напомним, в апреле стало известно, что спектакль Новосибирского музыкального театра «Безымянная звезда» получил восемь номинаций на премию «Золотая маска».

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