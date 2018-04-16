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Падение рубля и война в Сирии — топ запросов новосибирцев в Яндексе

 16 апреля, 18:12
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Падение рубля и война в Сирии &mdash; топ запросов новосибирцев в Яндексе
фото с сайта pixabay.com

Прошедшая неделя, с 9 по 15 апреля, стала для жителей Новосибирска и всей страны в целом весьма насыщенной — Яндекс выяснил, какие из событий заинтересовали горожан больше всего.

События, происходящие в мире, находят отражение в поисках запросах. Яндекс посмотрел на их изменения у жителей Новосибирска за период с 9 по 15 апреля.

«Мы выделили в топ тем события и истории (за исключением телесериалов и шоу), интерес к которым резко вырос в поиске Яндекса по сравнению с предыдущей неделей», — рассказали в пресс-службе компании.

Самой популярной темой прошедшей недели стал «курс валют». Из-за новых санкций рубль вновь стал падать, что безусловно взволновало большинство жителей России, в том числе и новосибирцев. Курс доллара, курсы валют в местных банках и что будет с рублём в ближайшее время — вот что искали на Яндекс горожане.

Словосочетание «третья мировая война» обрела в последнее время особое значение. 14 апреля самолёты и корабли США совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии. Опасаясь (или предвкушая) столкновения военных Америки и России, жители Новосибирска внимательно следили за обстановкой: «война в Сирии», «ответ России на удар США в Сирии» и другие подобные запросы принесли данной теме второе место в топе.

Но есть в жизни новосибирцев также место доброму и полезному. 11 апреля проходил международный игровой конкурс для дошкольников «Человек и природа» — он и занял третье по популярности место в топ-запросах на Яндексе. Темой конкурса в 2018 году стала «Южная Америка». Люди интересовались такими вещами как, например, из чего южноамериканские индейцы не могли делать посуду.

Огромная умная горилла и другие модифицированные хищники превращают в руины Северную Америку, пока приматолог совместно с опальным ценным инженером пытаются изобрести антидот, чтобы вернуть зверушек на место — таков сюжет фантастического боевика «Рэмпейдж», премьера которого состоялась в России 12 апреля. Название фильма заняло четвёртое место в топе Яндекс-запросов от жителей столицы Сибири.

Весна пришла, а значит сдача экзаменов уже не за горами. Ученики девятых классов и их родители активно готовятся к устной части ОГЭ по русскому языку — пятое место в списке.

Шестое и седьмое места разделили Всероссийские проверочные работы — очередная головная боль школьников и родителей, и праздник Красная горка. Последнее является православным событием, которое отмечается в первое воскресение после Пасхи.

12 апреля, традиционно, жители России отмечали День космонавтики — восьмая позиция в топ-запросов от Новосибирцев. Люди активно готовили развлекательные программы к данному событию — искали тематические презентации, викторины и интересные факты о космосе.

Триллер «Тихое место» вызвал интерес у жителей города — девятая строчка. История о семье, которая живёт в загадочном месте, где нельзя произнести ни звука, иначе ты привлечёшь внимание ужасных монстров, вышла в России в прокат 12 апреля.

Тотальный диктант — 10 место. Акцию грамотности, зародившуюся в Новосибирском государственном университете, проводят в 1000 городах всего мира. Земляки Тотального диктанта также интересовались этой темой, узнавая в Яндексе, где его можно написать в городе или онлайн.

Напомним, ранее Яндекс проанализировал цены на шины в Новосибирске.

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