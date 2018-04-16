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Потерявший семью в «Зимней вишне» кемеровчанин создаёт своё СМИ

 16 апреля, 15:02
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Потерявший семью в «Зимней вишне» кемеровчанин создаёт своё СМИ
фото из группы «Новости Новокузнецка» в соцсети «ВКонтакте»

Игорь Востриков, чьи близкие умерли в страшном пожаре, набирает сотрудников для создания нового медиа, а также планирует снять разоблачающий фильм.

Крупный пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» унёс жизни более 60 человек. У Игоря Вострикова здесь погибла вся его семья: жена, сестра и трое детей. После трагедии мужчина встал на тропу борьбы с несправедливостью и хочет открыть всем правду.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Игорь Востриков написал объявление о поиске специалистов для создания медиа площадки. В помощь требуются: копирайтер, модератор, контент-менеджер и видеоредактор.

Игорь Востриков отмечает, что для работы необходимо жить в Кемерово, однако он обещает иногородним помочь с переездом.

«ФСБ просьба не беспокоиться. Проверять будем каждого!», — написал мужчина.

Также он планирует снять «разоблачающий» фильм, состоящий из нескольких сюжетов. Для этого он ищет видеоролики про современные методы управления обществом, где из народа делают стадо.

«Это наркомания, алкоголь, кредиты, зомбирование телевидением. Пропаганда. Отвлечение внимания на проблемы других государств. Манипуляции с сознанием. Формирование общественного мнения с фейковых аккаунтов», — написал Игорь Востриков.

Напомним, 15 апреля стало известно, что «Офицеры России» просят отпустить пожарного, тушившего кемеровское ТЦ «Зимняя вишня».

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