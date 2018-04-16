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Серьёзный пожар со взрывами баллонов произошёл в Новосибирске

 16 апреля, 09:57
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Серьёзный пожар со взрывами баллонов произошёл в Новосибирске
кадр из видео из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

В Заельцовском районе горела хозяйственная постройка: огонь покушался на соседние жилые дома, а взрывы и дым пугали горожан.

Пожар произошёл вечером 15 апреля на улице Сухарной в Заельцовском районе города Новосибирск. Как сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», горела хозяйственная постройка, где взрывались газовые баллоны. Масштабы огня можно увидеть на представленном в интернете видео.

Также в группе отметили, что сильный ветер и отсутсвие поблизости пожарных гидрантов усложняли тушение огня, который покушался перейти на соседние строения, в том числе и жилые дома. На месте происшествия работали около 13 пожарных машин.

«Двухэтажный дом, крышу которого пытался захватить огонь успешно затушили», — сообщили очевидцы в соцсети.

Напомним, в марте в Заельцовском районе Новосибирска пожар охватил два жилых дома и надворные постройки.

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