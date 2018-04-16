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Сибирякам запретят ходить в лес

 16 апреля, 22:27
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Сибирякам запретят ходить в лес
фото с сайта pixabay.com

Особый противопожарный режим ввели в нескольких регионах Сибири. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные администрации.

С 16 апреля 2018 года доступ в леса ограничен для жителей Бурятии и Республики Алтай. С выходных особый режим действует в Иркутской области, с 4 апреля — в Забайкальском крае. Ограничения могут продлить до конца сезона лесных пожаров. Пока возгорания в основном происходят по вине местных жителей.

Как сообщают в Авиалесоохране, в СФО по состоянию на утро понедельника 16 апреля, зафиксировано 32 лесных пожара. В Забайкалье огнем охвачены 2717 гектаров леса.

На территории Российской Федерации 16 мая действовало 37 лесных пожаров на площади 36 666 гектаров. Наиболее тяжелая ситуация в Амурской области, там объявлен режим ЧС.

Как ранее сообщал Сиб.фм, с начала года огнеборцы зафиксировали более 450 лесных пожаров.

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