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Топ-5 событий понедельника — Сиб.фм

 16 апреля, 20:11
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Топ-5 событий понедельника &mdash; Сиб.фм
фото из группы «новости новокузнецка» в соцсети «вконтакте»

Бытовой пожар в Новосибирске заставил понервничать весь район, наследство отобрало у маляра квартиру, а новая мамина любовь стала опасной для жизни ребёнка в Красноярске: чем Сиб.фм запомнился пасмурный и мрачный понедельник 16 апреля.

FIRE SHOW НА ВЫХОДНЫХ

Вечером воскресенья горящая в Заельцовском районе Новосибирска надворная постройка не на шутку перепугала всех соседей. В бытовке взорвались газовые баллоны, огонь покушался на соседние дома. Как назло, поблизости ещё и не оказалось пожарных гидрантов. К счастью, всё удалось потушить без пострадавших.

КЛИН КЛИНОМ

Игорь Востриков, семья которого погибла в пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», набирает сотрудников для создания нового медиа, иногородним обещает помочь с переездом. Также Востриков собирается снять разоблачающий фильм об управлении массовым сознанием.

ЛУЧШЕ Б НЕ БЫЛО

Маляр муниципального новосибирского предприятия Наталья Войнова более 10 лет ждала в очереди квартиру. Но вдруг из листа ожидания её вычеркнули. Причина насколько объективна, настолько и абсурдна — женщина получила от матери в наследство половину частного дома и 18 гектаров земли в Купинском районе. Помочь Наталье взялись общественники из организации «Гражданкий патруль» во главе с Ростиславом Антоновым.

ГРАМОТНОСТЬ БЕЗ ГРАНИЦ

Глава Новосибирска Анатолий Локоть 14 апреля поддерживал команду программистов из НГУ в финале Международной студенческой олимпиады по программированию. Однако это не стало для градоначальника поводом прогулять Тотальный диктант. Локоть написал текст Гузели Яхиной под диктовку в русском культурном центре в Пекине. Интересно, что поставят?

СЕМЬЯ: ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

20-летний парень почти сутки избивал четырёхлетнюю падчерицу проводом от зарядного устройства в Красноярске. Не окажись в квартире знакомый матери, кто знает, чем бы закончилась неприязнь взрослого мужчины к маленькой девочке. А так — мучителя удалось сдать в краевой следственный комитет.

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