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Владимир Кехман стал мошенником в Великобритании

 16 апреля, 17:10
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Владимир Кехман стал мошенником в Великобритании
фото с сайта фото novat.nsk.ru

Британский суд постановил признать худрука Новосибирского академического театра виновным в мошенничестве и обязал его выплатить Банку Москвы более 140 млн рублей.

Этим постановлением видному культурному деятелю «аукнулся» прошлый бизнес — импорт фруктов в Россию. По заявлению банка, Кехман, будучи руководителем компании JFC стал ключевым лицом в получении двух крупных кредитов — на 140 млн долларов и 305 млн рублей. Компания не вернула займы и проценты в указанные сроки.

Долги у JFC остались и перед «Райффайзенбанком», «Промсвязьбанком», «Юникредит банком» и рядом других кредитных организаций. Кехман выступал поручителем по всем займам JFC — общая сумма задолженности составила 9 млрд рублей.

В 2015 году банановая империя обанкротилась, а Кехман стал директором Новосибирского театра оперы и балета. За годы руководства театром он стал банкротом по иску Сбербанка и избавился от уголовного преследования по статьям о мошенничестве с кредитами. Однако следователь, который прекратил дело, вскоре возбудил новое по тем же фактам.

Судили нынешнего худрука Оперного беспристрастно в Великобритании. И всё-таки признали виновным в махинациях с кредитами, обязав выплатить 140 млн долларов.

Напомним, 14 марта министр культуры России Владимир Мединский повесил Владимиру Кехману на грудь награду «За вклад в культуру».

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