Врио губернатора Кузбасса отправил в отставку четырёх замов из «старой гвардии»

По мнению врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, их регион должен стать лучшим за Уралом — поэтому нужна реорганизация системы управления администрацией.

На сайте администрации Кемеровской области сообщили, что от своих должностей освобождены: заместитель губернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Дмитрий Кудряшов, заместитель губернатора по агропромышленному комплексу Елена Жидкова, заместитель губернатора по вопросам здравоохранения Валерий Цой, и. о. заместителя губернатора по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления Алексей Кожевин.

«В соответствии с принятыми в минувшую пятницу решениями с главами муниципалитетов о том, что Кузбасс должен стать регионом номер один за Уралом, сегодня приступили к реорганизации системы управления администрации Кемеровской области», — сообщил врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев.

Также, по его распоряжению, все остальные его заместители, начиная с 16 апреля, становятся «исполняющими обязанностей» на период до формирования нового состава Коллегии областной администрации.

Напомним, в апреле Министр сельского хозяйства Новосибирской области ушёл в отставку.