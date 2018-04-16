6 баллов
+11 °C
Курс ЦБ:
62,28
76,84

Врио губернатора Кузбасса отправил в отставку четырёх замов из «старой гвардии»

 16 апреля, 13:09
были упомянуты
подходящие темы
Врио губернатора Кузбасса отправил в отставку четырёх замов из «старой гвардии»
фото с сайта ako.ru

По мнению врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, их регион должен стать лучшим за Уралом — поэтому нужна реорганизация системы управления администрацией.

На сайте администрации Кемеровской области сообщили, что от своих должностей освобождены: заместитель губернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Дмитрий Кудряшов, заместитель губернатора по агропромышленному комплексу Елена Жидкова, заместитель губернатора по вопросам здравоохранения Валерий Цой, и. о. заместителя губернатора по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления Алексей Кожевин.

«В соответствии с принятыми в минувшую пятницу решениями с главами муниципалитетов о том, что Кузбасс должен стать регионом номер один за Уралом, сегодня приступили к реорганизации системы управления администрации Кемеровской области», — сообщил врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев.

Также, по его распоряжению, все остальные его заместители, начиная с 16 апреля, становятся «исполняющими обязанностей» на период до формирования нового состава Коллегии областной администрации.

Напомним, в апреле Министр сельского хозяйства Новосибирской области ушёл в отставку.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 18 марта, 15:50 • репортаж

Галочки и пирожки

Как врио губернатора Новосибирской области отдавал свой голос за кандидата в президенты России.
 16 марта, 16:44 • статья

В битве за «воздух» появились жертвы

На фоне судебных процессов между провайдерами и транспортниками свой пост покинул директор МКП «Горэлектротранспорт». Разбираемся, почему аренда места на столбе стоила 622,82 рубля в месяц, а оценена всего в 64.
 14 февраля, 16:22 • репортаж

Всеобщее богатство от клубничного короля

13 февраля состоялась встреча кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина с новосибирским электоратом. Национализация, борьба с коррупцией, прямые выборы и другие предвыборные обещания Грудинина — в нашем репортаже.
самое популярное
 11 апреля, 17:31 • новость

В соцсетях обвинили правительство НСО в публикациях компромата на Локтя

В интернете разгорелся скандал: в группе, критикующей мэра Новосибирска Анатолия Локтя, опубликовали запись из здания правительства региона.
 15 апреля, 09:02 • новость

Травников показал Дворковичу будущий мост

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников представил участникам правительственной комиссии проект строительства и эксплуатации на платной основе мостового перехода через Обь в створе улицы Ипподромской областного центра.
 9 апреля, 10:42 • новость

«Совопад» начался в Новосибирской области и Алтайском крае

Совы начали падать в Сибири позже обычного: два случая специалисты зафиксировали в Барнауле и Бердске.
 12 апреля, 17:24 • новость

В пятницу 13-го в Новосибирске станет жарче обычного

Сильный порывистый ветер, гололёд, снег — такова картина ближайших суровых весенних дней в Новосибирске.
 6 апреля, 13:57 • новость

Мося впервые показала своих любознательных детёнышей в Новосибирском зоопарке

Росомаха, живущая в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило, впервые вывела на ночную прогулку своих малышей — двоих самцов и самку.
 8 апреля, 11:51 • новость

В Новосибирске задержаны рэкетиры-азиаты

Бандиты вымогали у своего земляка крупную сумму — их арестовали.