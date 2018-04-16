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Житель Новосибирской области получил 15 лет колонии за убийство

 16 апреля, 02:29
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Житель Новосибирской области получил 15 лет колонии за убийство
Фото с сайта pixabay.com

Житель Новосибирской области получил 15 лет колонии за убийство беременной подруги кувалдой, сообщает Интерфакс.

Новосибирский областной суд приговорил 20-летнего жителя региона к 15 годам колонии строгого режима за жестокое убийство молодой беременной женщины, сообщает прокуратура региона.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«г» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство беременной женщины)«,- говорится в сообщении.

Также суд взыскал с него в пользу потерпевших 1 млн рублей в качестве возмещения морального вреда.

Суд установил, что 2 августа 2017 года между обвиняемым и беременной от него 20-летней женщиной, с которой он совместно проживал в селе Новомошковское, возникла ссора на почве ревности.

В сообщении говорится, что женщина заявила осужденному, будто бы отцом ее ребенка является другой человек.

3 августа 2017 года обвиняемый встретил свою сожительницу с работы, и они пошли в сторону дома через лес, где он ей нанес не менее пяти ударов по голове кувалдой.

От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. Тело обвиняемый бросил в овраг и присыпал листвой. Когда родители потерпевшей начали активные поиски и обратились в правоохранительные органы, молодой человек рассказал сотрудникам уголовного розыска о совершенном им преступлении и показал место, где спрятал тело.

В судебном заседании он раскаялся в содеянном и попросил прощения у родственников погибшей, говорится в сообщении.

Напомним, избившего сотрудника бара «Ухо и медведь» мужчину задержала новосибирская полиция.

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