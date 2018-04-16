Жительницу Новосибирска вытеснили из очереди на жильё из-за материнского наследства

Наталья Войнова из Новосибирска более 10 лет ждала в очереди квартиру, а в итоге её оттуда вычеркнули из-за полученного от матери наследства.

Жительница Новосибирска, маляр муниципального предприятия города «ЖКХ», Наталья Войнова свыше 10 лет стояла в очереди малоимущих как нуждающаяся в жилье. Всё это время женщина жила в общежитии по договору социального найма.

Однако получив наследство от матери в размере половины дома в деревне Рождественка Купинского района и 18 гектаров сельхозугодий, её лишили прав на предоставление жилья в Кировском районе Новосибирска. Общая стоимость всего этого «богатства» оценивается в 122 тысячи рублей. Не смотря на это, администрация Кировского района вычеркнула из списка Наталью Войнову «в связи с наличием у неё учетной площади жилого помещения».

«Это тот случай, когда человека можно назвать потерпевшим, но закон не на его стороне. И с человеческой позиции Наталью искренне жаль. Формально действия муниципалитета законны и не нарушают прав женщины. По документам она действительно теперь располагает жилой площадью в 20 квадратных метров. Вопрос только в том, что находится жильё в 500 километрах от места жительства Натальи, в глухой деревне с населением в несколько сотен человек», — прокомментировал ситуацию глава правозащитной общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

Также общественники отметили, что такой ситуации можно было избежать, не принимая убыточное наследство.

Напомним, в апреле мать семерых детей в Красноярске добилась получения жилья только через суд.