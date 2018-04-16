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Знаменитый фестиваль гик-культуры PopCorn пройдёт в Новосибирске

 16 апреля, 11:58
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Знаменитый фестиваль гик-культуры PopCorn пройдёт в Новосибирске
фото из группы «Фестиваль PopCorn 2018 | Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

Поклонники кино, сериалов, игр и комиксов, а также известные косплееры и блогеры соберутся на легендарном фестивале в новосибирском Экспоцентре.

Фестиваль популярной культуры PopCorn пройдёт 29 и 30 апреля в новосибирском Экспоцентре. На «кон» приедут 20 именитых гостей. В их списке уже значатся косплееры Нарга и Аоки, Екатерина Корбут, Кирилл Кириллов, а также автор канала Youtube «Уютный Подвальчик» Виктор Карасев и известный блогер Акр.

«Все поклонники кино, сериалов, игр и комиксов мечтают попасть на крупный „кон“ и встретить своих кумиров. Мы мечтаем сделать фестиваль такого уровня. Мы зовём тех, кто хорошо известен в своей сфере хобби и, как и мы, не представляет себя без гик-культуры. Мы верим, что однажды это будут зарубежные актёры и разработчики игр», — сообщила пресс-служба фестиваля.

Организаторы PopCorn условно поделили площадку на три части. На первой — GEEK — участники смогут поиграть в настольные игры, в том числе ролевые, и в варгеймы. «Гики» перенесутся в иные миры на тематических стендах: будут искать пасхалки как в «Первому игроку приготовиться» или проверять свои знания домов из Игры Престолов. На данном участке будут представлены работы десятков талантливых художников и читаться доклады по геймдеву, комиксам и рисованию.

Также там участники смогут одними из первых увидеть короткометражный фильм о русских волшебниках по мотивам произведений Роулинг «Магия превыше всего» и пообщаться с создателями фильмов, комиксов и игр.

На второй части площадки — SHOW — люди смогут посмотреть шоу косплея, проголосовать за лучших в косплей-батле, увидеть редкие конкурсы бодиарт и фитнес-косплея. Участники послушают вживую осты любимых произведений, понаблюдают, как «вершится история» и повлияют на её исход.

Третья часть — CYBER. Участникам представится возможность собрать команду друзей по Overwatch и сразиться в любительском турнире, или побороться в Hearthstone с другими фанатами и самим владельцем таверны.

«Первыми оценить творения местных игровых студий. Попробовать VR, хорошее игровое ‘железо’ и сравнить разные игровые приставки. А также сделать тысячу селфи, встретить новых друзей, выиграть ценные призы, приобрести приятные сувениры и незабываемые впечатления», — продолжила список возможностей третьей части площадки пресс-служба фестиваля.

Напомним, в апреле томские учёные начали работу над прибором, который поможет геймерам ощутить в онлайн-играх прикосновения фей и удары орков

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