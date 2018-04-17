Более семи тысяч жителей Новосибирска написали Тотальный диктант, по предварительным итогам, «отлично» получат только 3-4 % участников.

14 апреля по всему миру прошла акция «Тотальный диктант». По оценкам организаторов, участие приняли 227 325 человек: 76 стран, 3 243 площадки, 1 021 населённый пункт. В России к акции присоединились 720 городов, посёлков и сёл. Больше всего участников было в Москве — 20 014, Санкт-Петербурге — 10 298, Новосибирске — 7 003.

За пределами страны Тотальный диктант написали почти 27 тысяч человек — это на 10 тысяч больше, чем в 2017 году. В 2018 году к проекту присоединился 301 зарубежный город. Впервые в акции приняли участие Коста-Рика, Панама, Сирия, Венгрия и Катара. Онлайн текст написали 24 417 человек.

Вторую часть диктанта, «День», с 17 апреля можно будет написать через помощника Яндекса, сказав ей: «Алиса, продиктуй Тотальный диктант». Все три части для самопроверки в режиме онлайн-диктанта будут доступны на сайте проекта.

В столице акции, Владивостоке, диктант написали 2 780 человек. Для них текст читала автор Гузель Яхина.

«За несколько часов герой, который жил до этого момента только у меня в голове, вдруг появился на всех шести континентах: где-то он только просыпался, где-то начинал урок, где-то спускался с крыльца школы. За один день Якоб Иванович Бах смог совершить путешествие по всему миру», — поделилась впечатлениями писательница.

Сразу же после того, как все работы будут сданы, над ними начнут трудиться тысячи филологов. Каждый текст проверяется несколько раз.

«И участники, и диктаторы признаются, что текст этого года был довольно сложный. Сейчас, когда большая часть работ уже проверена, можно говорить, что количество пятёрок будет составлять 3–4 % от общего количества. Эксперты Тотального диктанта проверят все работы и проанализируют результаты, а по итогам сформулируют предложения для Орфографической комиссии РАН по совершенствованию словарей и справочников, а также ряд рекомендаций для составителей учебников русского языка», — прокомментировала руководитель проекта Ольга Ребковец.

Председатель экспертного совета акции Наталья Кошкарёва рассказала, что у всех участников возникали затруднения с расстановкой знаков препинания в бессоюзном сложном предложении и с двумя-тремя орфограммами. Для первой части текста это были слова «вперемешку» и «ֿстёганой»; для второй, которую писали и в Новосибирске, — «чересчур» и «не спеша»; для третьей — «коленца» и «палисадник».

Новосибирский государственный университет является экспертным центром Тотального диктанта. Экспертный совет, в состав которого входят лингвисты из крупнейших вузов и НИИ России, разрабатывает методические рекомендации к тексту, чтобы на любой из тысяч площадок по миру соблюдалось единство требований проверки Тотального диктанта.

Оценки за работы, которые писали от руки на площадках, будут появляться после 20 апреля.

С 17 по 20 апреля эксперты Тотального диктанта проведут онлайн-разборы текстов этого года, расскажут о встретившихся сложностях, объяснят спорные моменты и назовут самые популярные ошибки.

Напомним, 14 апреля мэр Новосибирска Анатолий Локоть написал Тотальный диктант в Пекине.