Девять подростков отравились палёным алкоголем в Туве
17 апреля, 15:09
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фото с сайта pixabay.com
Пятеро детей находятся в тяжёлом состоянии — тувинские следователи проводят проверку по факту происшествия и устанавливают место приобретения суррогата.
Как сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на республиканский следком, девять подростков отравились неустановленной спиртосодержащей жидкостью.
По словам издания, пятеро из пострадавших находятся в больнице в тяжёлом состоянии, за их жизнь борются врачи.
Следователи СК по республике Тыва устанавливают причины и обстоятельства происшествия, а также место приобретения суррогатного алкоголя.
Напомним, в феврале в Новосибирской области школьники отравились лекарствами.