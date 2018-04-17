Девять подростков отравились палёным алкоголем в Туве

Пятеро детей находятся в тяжёлом состоянии — тувинские следователи проводят проверку по факту происшествия и устанавливают место приобретения суррогата.

Как сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на республиканский следком, девять подростков отравились неустановленной спиртосодержащей жидкостью.

По словам издания, пятеро из пострадавших находятся в больнице в тяжёлом состоянии, за их жизнь борются врачи.

Следователи СК по республике Тыва устанавливают причины и обстоятельства происшествия, а также место приобретения суррогатного алкоголя.

Напомним, в феврале в Новосибирской области школьники отравились лекарствами.