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Девять подростков отравились палёным алкоголем в Туве

 17 апреля, 15:09
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Девять подростков отравились палёным алкоголем в Туве
фото с сайта pixabay.com

Пятеро детей находятся в тяжёлом состоянии — тувинские следователи проводят проверку по факту происшествия и устанавливают место приобретения суррогата.

Как сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на республиканский следком, девять подростков отравились неустановленной спиртосодержащей жидкостью.

По словам издания, пятеро из пострадавших находятся в больнице в тяжёлом состоянии, за их жизнь борются врачи.

Следователи СК по республике Тыва устанавливают причины и обстоятельства происшествия, а также место приобретения суррогатного алкоголя.

Напомним, в феврале в Новосибирской области школьники отравились лекарствами.

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