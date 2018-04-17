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Донорский вагон вышел в рейс в новосибирском метро

 17 апреля, 17:24
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Донорский вагон вышел в рейс в новосибирском метро
фото с сайта nso.ru

Теперь пассажиры Новосибирского метро смогут узнать полезную информацию о службе крови и вдохновиться на донорство.

Вагон метро, оформленный к 80-летию службы крови Новосибирской области, вышел в первый рейс в Новосибирском метро. Оценить и прокатиться на тематическом общественном транспорте решил и врио заместителя губернатора Сергей Нелюбовь, который при этом отметил, что это первый подобный опыт в Сибири.

«Вагон-музей, посвящённый донорству и службе крови, первый в Сибири и, по нашим данным, он первый такой на территории Российской Федерации. Это уникальное явление, поскольку событие проходит накануне Национального дня донора, который отмечается 20 апреля, и в год 80-летия службы крови Новосибирской области. Значимость сегодняшнего запуска вагона-музея состоит в том, что это пропаганда донорства, это особое признание заслуг доноров — жителей региона», — отметил Сергей Нелюбов.

Вагонная экспозиция содержит в себе информацию о службе крови, изображения архивных фотографий и детских рисунков. В вагоне рассказывается, каким было оснащение станции переливания крови в 1938 году, когда её только открыли в Новосибирске, а также современный облик Новосибирского клинического центра крови. Поезд с вагоном-музеем стартовал по Дзержинской линии метро.

По словам Сергея Нелюбова, в регионе планируется ряд мероприятий к 80-летию службы крови Новосибирской области. Речь идет о конференции для специалистов отрасли из разных регионов страны и чествование донорских династий. Их в регионе насчитывается 76.

Напомним, в июне 2017 года в Новосибирске прошла корпоративная акция по сбору крови в мобильном центре переливания.

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