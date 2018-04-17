Две тысячи ртутных термометров нашли на берегу Оби

Около двух тысяч технических градусников нашли в районе новосибирских шлюзов; приборы выбросили прямо в коробках, предположительно до начала паводка.

Картонные коробки на берегу реки жители Советского района Новосибирска обнаружили случайно. В них были термометры и люминесцентные лампы.

«Мы насчитали свыше двух тысяч градусников, несколько из них были разбиты, но мы всё вытащили, запаковали в мешки, и на следующий день отвезли их на пункт сдачи», — сообщил ТАСС начальник отдела ГО и ЧС по Советскому району Новосибирска Юрий Перязев.

Перязев добавил, что вреда для окружающей среды удалось избежать только потому, что приборы с ртутью удалось вовремя обнаружить и вывезти. Выяснять, кто выбросил термометры с содержанием токсичного вещества, в десятки раз превышающем уровень ртути в домашнем градуснике, представители администрации не стали.

Напомним, новосибирские лётчики проверят 6,5 гектаров лесов в Сузунском и Ордынском районах Новосибирской области.