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Локоть готов идти в губернаторы

 17 апреля, 16:32
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Локоть готов идти в губернаторы

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил о желании побороться за пост губернатора Новосибирской области — досрочные выборы состоятся в сентябре 2018 года.

Как сообщает сайт Тайга.инфо, заявление градоначальника прозвучало на презентации исторического проекта о Новосибирске — сделано это было после выступления главы городского совета ветеранов Владимира Полещука, который и предложил Анатолию Локтю выдвинуться в губернаторы.

«Серьезно задумался над предложением, которое сделал Владимир Никифорович. Честно говорю, что четыре года работы — это, что называется, серьезная работа, работа на износ. А иначе и нельзя, и не получилось бы строить планы на будущее. И в этом отношении я многим обязан городу, у меня большие обязательства здесь. Но если надо будет, если вы так решите, если вы посчитаете необходимым, вы — мои старшие товарищи, те, с кого мы все берем пример, — я сделаю этот шаг», — процитировала мэра Тайга.инфо.

Издание уточняет, что врио губернатора региона Андрей Травников пока о своём участии в выборах не объявлял.

Напомним, в апреле мэр Новосибирска побывал в Китае и написал там Тотальный диктант.

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