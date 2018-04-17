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Медведев сообщил о росте производства в России

 17 апреля, 23:02
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Медведев сообщил о росте производства в России
фото с сайта pixabay.com.

Промышленное производство в РФ в первом квартале 2018 года выросло на 2%, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

Премьер охарактеризовал рост экономики страны за последнее время как «достаточно неплохой, даже несмотря на те параметры, которые мы на себя брали в качестве обязательств».

МВФ повысил прогноз по росту ВВП России в 2018 году до 1,7% с 1,6% по предыдущему октябрьскому прогнозу, а в 2019 году показатель остался без изменений — 1,5%. Кроме того, рост российского ВВП в 2017 году МВФ сейчас оценивает на уровне 1,5%, сообщает ТАСС.

Как сообщал Сиб.фм, вице-премьер Аркадий Дворкович ранее заявил о том, что курс доллара не повлияет на российскую экономику.

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