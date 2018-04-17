Москва обвинила Запад в экономическом рейдерстве

В Кремле считают санкции против России «международным экономическим рейдерством», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, это [санкции против РФ] не может иметь никакого отношения и не может никак обусловливаться соображениями, связанными с ситуацией в Сирии или любой другой стране мира», — приводит ТАСС цитату чиновника.

Кремль предупреждает об опасности подобной позиции. Отношения России и Запада сейчас хуже, чем во времена холодной войны, поскольку раньше работали каналы связи между сторонами и не было одержимости русофобией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си.

Лавров выразил надежду на то, что люди на Западе, включая тех, кто находится у власти, понимают опасность этого положения.

Как ранее сообщал Сиб.фм, российские бизнесмены, попавшие под санкции, за один день потеряли от 41 до 957 млн долларов