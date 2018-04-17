Новосибирские журналисты и пиарщики проведут митинг за отставку Слуцкого

В связи с обвинением Леонида Слуцкого в харасменте, журналисты и общественные деятели Новосибирска проведут митинг.

21 марта думская комиссия по этике, после обвинений депутата Госдумы Леонида Слуцкого в домогательстве к журналисткам, сообщила, что не нашла у него «поведенческих нарушений». Однако деятели с сфере СМИ и другие люди не согласны с таким мнением и уверены, что политик должен понести наказание за харасмент.

22 апреля в Первомайском сквере Новосибирска пройдёт митинг за отставку Слуцкого. Заявку на участие подали 150 человек, в числе организаторов — журналисты и пиарщики.

"Цель нашей акции — рассказать о действиях Леонида Слуцкого и комиссии по этике, которая не усмотрела в действиях депутата ничего предосудительного. Мы хотим добиться пересмотра результатов расследования после заявлений журналисток о домогательствах со стороны Слуцкого, а также потребуем его отставки«,— рассказала одна из организаторов акции Хельга Пирогова издательству «Ъ».

Напомним, в марте стало известно, что разговоры о харасменте добрались Госдумы России.