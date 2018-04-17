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Полицейский на Алтае незаконно «набанковал» на 66 млн

 17 апреля, 00:35
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Полицейский на Алтае незаконно «набанковал» на 66 млн
фото с сайта pixabay.com

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело в отношении организованной преступной группы, в которую входил сотрудник полиции, сообщают в региональном управлении Следственного комитета.

Фигуранты обвиняются в преступлении, предусмотренном п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в крупном размере).

По предварительным данным следствия, с ноября 2016 по март 2018 года в Бийске Алтайского края действовала организованная преступная группа, в состав которой входил начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Бийский».

Участники преступной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность через подконтрольные фиктивные организации, привлекая на их расчетные счета денежные средства клиентов.

«По данным следствия, за указанный период незаконным путем было привлечено более 66 миллионов рублей. В результате противоправных действий участниками группы извлечен доход в крупном размере, точная сумма которого будет установлена в ходе предварительного следствия»- утверждают в СУ СКР.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В настоящее время участники преступной группы задержаны, по ходатайству следствия сотруднику полиции и одному из участников группы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, что в Новосибирске трое полицейских ожидают приговора суда. По данным следствия, они «с помощью избиения и угроз принудили задержанного взять наркотики из тайника-закладки, а затем обвинили его в их распространении; теперь полицейским грозит до 10 лет колонии».

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