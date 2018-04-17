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Производство контрафактного алкоголя пресекли полицейские в Новосибирске

 17 апреля, 15:40
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Производство контрафактного алкоголя пресекли полицейские в Новосибирске
фото предоставлено ГУ МВД России по Новосибирской области

Полицейским удалось прикрыть работу алкоцеха, обустроенного в новосибирском частном доме; до потребителей не дойдут тонны сомнительного спиртного с поддельными акцизами.

Информация о том, что в Новосибирске производят «палёный» алкоголь, в полицию поступила в начале 2017 года. Правоохранители начали долгое тщательное расследование. По его итогам в апреле 2018 года задержали пять человек в возрасте от 21 до 49 лет.

Полицейские выяснили, что группировка арендовала дом в Заельцовском районе Новосибирска и наладила там производство водки. В законспирированном цехе трудились 17 граждан ближнего зарубежья.

При обысках там обнаружили 16 тысяч пустых бутылок, 23 рулона этикеток, два рулона акцизных марок, а также более двух тысяч литров сырья — спиртосодержащей жидкости, — и три тысячи литров упакованной готовой водки разных наименований. Также в доме находились гаджеты для ведения бизнеса — два ноутбука, семь банковских карт и шесть мобильных телефонов.

Сотрудники УФСБ России по Новосибирской области совместно с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области пресекли незаконную деятельность подпольного цеха.

Бизнесмены открыли силовикам все свои корпоративные тайны и рассказали, что сбывали свою продукцию, как правило, в районных центрах Новосибирской области.

Главное следственное управление по региону возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 327.1 УК РФ («Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование»).

Предварительное следствие продолжается. Полицейские ищут сообщников и других граждан, причастных к изготовлению сомнительного алкоголя. По ходатайству следователя обвиняемые дождутся окончания следственных действий в СИЗО.

Напомним, на днях палёным алкоголем отравились 10 тувинских школьников; об этом стало известно сегодня.

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