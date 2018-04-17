Пропавшую по пути в школу девочку ищут в Новосибирске

13-летняя девочка исчезла три дня назад и до сих пор её местонахождение неизвестно: волонтёры с полицией продолжают поиски.

14 апреля Лилия Селезнёва 2004 года рождения ушла днём в школу из дома по адресу улица Дуси Ковальчук, 7 и пропала. До настоящего момента её местоположение неизвестно.

Девочка была одета в короткую серую куртку, чёрные джинсы и того же цвета кроссовки. При себе имела синий рюкзак с белыми ромашками.

Приметы: рост 162 сантиметра, худощавое телосложение, тёмно-русые волосы ниже плеч и карие глаза.

«Знающих что-либо о местонахождении Лилии, просим сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер поискового отряда „Доброспас“ 8-903-904-65-85», — попросили в группе «Бюро находок Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в марте пропавших братьев в Новосибирской области полицейские нашли живыми.