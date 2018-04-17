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Протечку крыши назвали возможной причиной пожара в кемеровской «Зимней вишне»

 17 апреля, 09:54
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Протечку крыши назвали возможной причиной пожара в кемеровской «Зимней вишне»
фото из группы «типичный кемерово» в соцсети «вконтакте»

По предварительной версии, трагический пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошла из-за короткого замыкания в электропроводке, вызванного талой водой с крыши.

Специалисты исследовательского центра экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России в ходе пожарно-технической экспертизы установили возможную причину пожара в Кемерово в «Зимней вишне», где погибло 64 человека, в том числе 41 ребёнок.

Как сообщил «Ъ», пожар случился из-за короткого замыкания в электропроводке, которая была проложена на четвёртом этаже центра — прямо над детской игровой зоной.

По версии экспертов, замыкание могла вызвать протечка в крыше. Снег оттуда не убирали, он начал таять и вода попала на провода. Первым загорелся пластиковый плафон. Он находился над детским сухим бассейном с поролоновыми кубиками — они начали гореть от капавшего сверху расплавленого пластика. Затем огонь раздула вентиляция, которую никто не выключил во время пожара.

Также они отметили, что сигнализация сработала на температуру и дым, но огонь не начало заливать: водопровод промёрз и был перекрыт. Более того, сигнализационные датчики сработали впустую: оповещение о пожарной тревоге в здании включалось вручную, а сидевший на кнопке охранник её не активировал.

«Нескольких минут хватило, чтобы заполнить весь этаж дымом. Как раз в это время в одном из залов, кинотеатра, расположенных на четвёртом этаже, закончился сеанс. Выйдя из него, люди столкнулись со стеной дыма, за которой уже был огонь. По предварительным данным, часть зрителей решили прорываться через дым, но не прошли дальше дверей запасного выхода, которые были блокированы. Остальные погибли в зале», — сообщило издательство.

Источник также сообщил, что на линии, где произошло замыкание, были установлены автоматические выключатели для защиты от подобных происшествий, но они по неизвестной причине не сработали.

Напомним, в апреле потерявший всю семью в пожаре в «Зимней вишне» кемеровчанин Игорь Востриков решил создать своё СМИ.

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