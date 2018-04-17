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Тонну бензина подарит слушателю Ретро FM Новосибирск

 17 апреля, 18:37
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Тонну бензина подарит слушателю Ретро FM Новосибирск
фото предоставлено организаторами

Новосибирское радио представляет очередной сезон саги об азарте и скорости «Гонка за тонной».

В Новосибирске запускается акция, где призом станет мечта любого автомобилиста — тонна бензина. Для этого нужно в течение дня внимательно слушать эфир Ретро FM 97.0, ловить специальный кодовый сигнал и отправлять смс с текстом «Ретро ФМ Тонна» на короткий номер 5522.

Первый, кто успел отправить смс (стоимость не более 14 рублей с учётом НДС), получает карту помощи на дорогах и шанс выиграть тонну бензина в суперфинале. Он, кстати, состоится 26 апреля в ресторане «Максимилианс».

«Ждём всех на вечеринке. Кроме главного приза — тонны бензина, мы разыграем ещё много приятных подарков», — сообщили в редакции Ретро ФМ.

Подробности акции можно узнать на сайте novosibirsk.retrofm.ru и в группе «Ретро FM Новосибирск, 97.0 FM» в соцсети «ВКонтакте».

Генеральный партнёр проекта — компания «Автостарт» — официальный дистрибьютор смазочных материалов Neste Oil.

Напомним, в июне новосибирское Радио Дача подарит девять соток земли внимательному слушателю.

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